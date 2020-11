Winterschool biedt extra ondersteuning

VEENDAM – 170 Leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins zijn 20 november gestart met de Winterschool. De komende weken geven ze hun vrije vrijdagmiddag op om te worden bijgespijkerd in twee of drie vakken waar ze moeite mee hebben.

“Door de intelligente lockdown hebben sommige leerlingen vorig schooljaar een achterstand opgelopen,” vertellen docenten Angela Jansen en Pieterdine Schilthuis, coördinatoren van de Winterschool. “Niet alleen in onze provincie, maar in heel Nederland. Daarom heeft de overheid een subsidie ter beschikking gesteld aan scholen die hun leerlingen willen helpen om een inhaalslag te maken. Dankzij deze subsidie kunnen we de Winterschool organiseren voor leerlingen van de klassen 2 tot en met 6 van vmbo, mavo, havo en vwo.”

Soep en broodjes

De leerlingen hebben zich zelf aangemeld en, in overleg met hun docenten, van te voren aangegeven waar ze aan willen werken. Dit gebeurt onder begeleiding van eigen docenten van Winkler Prins en studenten, veelal oud-leerlingen van de school. “Deelname aan de Winterschool is niet vrijblijvend,” aldus Angela en Pieterdine. “De leerlingen moeten hard werken en dus echt gemotiveerd zijn. We hebben deelnemers die vieren moeten ophalen, maar ook leerlingen die van vijven zessen willen maken. Omdat het echt pittig is, verwennen we hen ook een beetje. In de pauzes krijgen ze thee of fris, fruit, koekjes, soep en broodjes.”

Rust en concentratie

Het is niet de eerste keer dat Winkler Prins zijn leerlingen de mogelijkheid biedt om ondersteuningslessen te volgen. “We organiseren al jaren een Lenteschool in de meivakantie voor leerlingen die op doubleren staan maar met wat extra hulp en inzet toch over zouden kunnen. Ze werken dan een week lang vijf uur per dag aan vakken die ze moeilijk vinden. Geconcentreerd en in alle rust. En dat werkt; de meeste zijn alsnog overgegaan.”

