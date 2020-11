Bibliotheken Stadskanaal en Ter Apel schenken aandacht aan LHBTI

TER APEL – Bibliotheek Ter Apel heeft in samenwerking met de LHBTI-vereniging een leuke en informatieve Thematafel ingericht met boeken en actueel foldermateriaal. De tafel zou gepresenteerd worden in de week van Respect (9 t/m 15 november) waarin ontmoeting en gesprek over diversiteit centraal staan. Omdat de bibliotheek deze week wegens coronamaatregelen de deuren moest sluiten is de presentatie verzet tot heropening. De tafel is vanaf vandaag tot en met eind november te bekijken.

Ook fysieke themabijeenkomsten met LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde die gepland stonden in de bibliotheken deze maand, vinden door coronamaatregelen op een alternatieve wijze plaats. Op dinsdagavond 24 november zal er voor iedereen om 19:00 uur een Facebook Live bijeenkomst te volgend zijn op de facebookpagina’s van Bibliotheken Westerwolde, Bibliotheek Stadskanaal en LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde.

De themabijeenkomst zal over ‘transjongeren’ gaan. Uit gesprekken die leden van de LHBTI-club hebben gehouden tijdens markten in onze gemeente blijkt dat er behoefte is aan informatie over transjongeren. Miriam Kuppers en Thea de Boer, initiatiefnemers van de vereniging, gaan in gesprek met transjongeren. Zij vertellen over hun ervaringen , geven informatie en beantwoorden vragen van kijkers. Ook zullen medewerkers van beide gemeenten deze avond aanschuiven bij de gesprekken.

Info LHBTI vereniging:

LHTBTI Veenkoloniën Westerwolde

‘LHBTI Veenkoloniën Westerwolde’ is een werkgroep opgericht in onze regio zodat er een contactpunt is voor iedereen uit de LHBTI gemeenschap. Als startende club heeft men zich ingezet om goed zichtbaar te zijn in diverse gemeenten. Met een informatiestand bij diverse jaarmarkten, braderieën en bijvoorbeeld de leer-en doemarkt in de regio hebben ze inmiddels veel verhalen gehoord en leuke reacties gehad. Ze willen graag informatie delen en uitstralen dat mensen krachtig in hun eigen rol kunnen staan, in plaats van in de slachtofferrol.

Ingezonden