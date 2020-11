Boek over ruim 50 jaar transplantatiegeneeskunde in UMCG: van leren overleven naar leren over leven

GRONINGEN – Op woensdag 25 november verschijnt een boek over ruim 50 jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Het boek schetst de enorme ontwikkeling die het nog jonge vakgebied transplantatiegeneeskunde in die tijd heeft doorgemaakt. Was het vroeger bepaald geen vanzelfsprekendheid dat een patiënt een zware transplantatieoperatie zou overleven, nu ligt veel meer de focus op een zo lang, gezond en actief mogelijk leven na een transplantatie.

De eerste transplantatie in het UMCG is in 1968 gedaan, het ging toen om een niertransplantatie. Inmiddels hebben in het UMCG ruim 8500 patiënten via een transplantatieoperatie een tweede leven gekregen. Het gaat hierbij om uiteenlopende transplantaties, want als enige centrum in Nederland heeft het UMCG vergunning om alle transplantaties uit te voeren. Diverse patiënten hebben aan het boek meegewerkt door hun levensverhalen te delen.

In het boek staan de ontwikkelingen van het vakgebied beschreven en ook veel vergelijkingen tussen vroeger en nu. Bizarre pioniersverhalen vanuit de begintijd en de worstelingen die er waren om transplantaties in het UMCG mogelijk te maken. Ook de jongste ontwikkelingen op gebied van transplantatiegeneeskunde en orgaandonatie staan geschetst. Veel nieuwe transplantatietechnieken en -toepassingen zijn in het UMCG ontwikkeld. Meest in het oog springende recente ontwikkeling is de perfusiemachine, waarbij de kwaliteit van donororganen verbeterd kan worden door ze enige tijd ‘op de pomp’ te leggen. Dit leidt tot minder complicaties bij de ontvangers en zorgt er ook voor dat er meer transplantaties uitgevoerd kunnen worden.

Tijdens een digitale bijeenkomst op 25 november overhandigt UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee het eerste exemplaar van het boek aan Pia Dijkstra. Voor deze digitale bijeenkomst hebben zich inmiddels zo’n 450 mensen aangemeld, waaronder bijna 300 (oud)-patiënten.

Het boek is vanaf 26 november verkrijgbaar via de website van uitgeverij De Tijdstroom. Meer over het boek is ook te lezen in dit artikel uit Kennis In Zicht.

In dit filmpje belicht presentator Erik Dijkstra diverse aspecten van 50 jaar transplantatiegeneeskunde. Te zien zijn o.a. beelden van vroeger en nu, kinderlevertransplantatie, revalidatie, laboratoriumonderzoek en het geschikt maken van organen via perfusietechnieken.

Meer over de in het UMCG ontwikkelde perfusietechnieken om afgekeurde donororganen geschikt te maken voor een transplantatie is te zien in de recente uitzending van het tv-programma De Kennis van Nu.

Of in deze uitzending uit februari 2015 van De Wereld Draait Door.

Bron: UMCG