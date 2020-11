Hoogbejaarde man uit Assen vermist

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 24 november, 8.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WOLKEN

Zo af en toe zijn er vandaag een paar opklaringen maar vaak is het ook bewolkt en nogal grijs weer. Het is wel droog en de temperatuur stijgt van ca. 7 graden naar een maximum van ongeveer 10 graden. De wind is daarbij matig uit het zuiden tot zuidwesten: er staat windkracht 3 tot 4, en daar moet je nog redelijk voor trappen op de fiets.

Vanavond en vannacht blijft er vrij veel bewolking maar morgen zijn er weer meer opklaringen dan vandaag. Ook morgen is er een matige zuidenwind, en ook morgen wordt het 9 a 10 graden.

Donderdag is er minder wind maar er is dan wel veel bewolking en af en toe kan er wat regen of motregen vallen. Daarna zijn vrijdag en de weekenddagen droog met zonnige perioden, maar de wind draait naar het oosten. Het wordt daardoor kouder met middagtemperatuur rond 5 graden, en minimumtemperaturen in het weekend dalend tot rond het vriespunt.