DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rütenbrock

Maandagavond om zeven uur is bij de grensovergang Ter Apel/Rütenbrock een 19 jarige man aangehouden. Hij zat als bijrijder in een personenauto, die via de B408 vanuit Nederland de grens overstak.

Uit controle bleek dat hij niet beschikte over geldige reisdocumenten. Hij bevindt zich in de Duitse asielprocedure. Hij werd overgedragen aan de Bundespolizei in Bunde.

De man bleek nog een boete van 3.500 euro te moeten voldoen. Dit voor belediging, verzet en mishandeling van een ambtenaar in functie. Omdat de man de boete niet kon betalen werd hij overgebracht naar een justitiële inrichting. Daar mag hij de komende 350 dagen verblijven.

Ook werd bij hem een geringe hoeveelheid marihuana aangetroffen. Hiervoor werd proces-verbaal opgemaakt.

Niederlangen

In de nacht van donderdag op vrijdag is in een kraampje waarin eieren worden verkocht een geldkistje opengebroken. Het kraampje staat aan de Zum Hilgen in Niederlangen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Aschendorf

Tussen zondag en maandag is ingebroken bij een loods aan de Hüntestraße in Aschendorf. Nadat eerst een deur was geforceerd werden diverse auto-onderdelen gestolen. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Papenburg

Tussen zondag en maandag is een poging gedaan om in te breken bij een noodgebouw van een sportvereniging aan de Hans-Nolte-Straße in Papenburg. De daders zijn niet binnen geweest; er is niets gestolen.

Weener

In de nacht van 21 op 22 november is aan de Rostocker Straße in Weener bij drie bedrijven geprobeerd in te breken. In alle gevallen kregen de daders de toegangsdeur niet open. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen zeker gesteld. Er worden getuigen gezocht. Deze kunnen contact opnemen met politie Weener.