R-getal gestegen naar 1, daling aantal COVID-19 meldingen stagneert

NEDERLAND – In de afgelopen week rapporteerden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 36.931 nieuwe meldingen van vastgestelde COVID-besmettingen. Dit is ongeveer even veel als in de week daarvoor toen er 37.706 nieuwe meldingen COVID-19 werden gerapporteerd (-2%). Het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen daalde wel licht, van 1.496 naar 1.291. Het aantal mensen dat is opgenomen op de intensive care daalde ook licht van 224, vorige week naar 193 deze week. De druk op de zorg vanwege COVID-19 blijft hoog.

Het reproductiegetal van 6 november is gestegen ten opzichte van een week eerder en is nu 1,02 (ondergrens: 0,99 en bovengrens: 1,05). Het reproductiegetal van 1,02 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 102 andere mensen besmetten met het virus. Met een R-waarde van 1 blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel. Bij een R-waarde hoger dan 1 neemt het aantal besmettingen toe. Als de R-waarde lager dan 1 is, dan neemt het aantal besmettingen af. Waarbij geldt, hoe lager het R-getal, hoe beter.



Leeftijdsverdeling en veiligheidsregio’s

In de leeftijdsgroepen tot 17 jaar is een toename in het aantal positieve COVID-19 meldingen te zien, met name in de leeftijdsgroep 13-17 jaar. In de overige leeftijdsgroepen is sprake van een lichte daling. Van de 25 veiligheidsregio’s bevinden 16 regio’s zich nog in een ernstige fase van de epidemie met meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Geen van de regio’s zit in een beheersbare fase met minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten en percentages positief

Van 16 tot en met 22 november zijn 265.215 personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 27.000 meer afgenomen tests dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 251.690 personen, hiervan testten 30.303 mensen positief. Het percentage positief geteste personen is daarmee 12%, een kleine 2%-punt lager in vergelijking met de voorgaande week (13,8%). Hoewel het percentage positief gedaald is, is het nog steeds hoog.

De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten is de laatste weken sterk verkort. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak heeft gemaakt heeft nu in minder dan een dag tot maximaal 38 uur de uitslag van de coronatest.



Aantal besmettelijke personen

Het aantal besmettelijke personen is deze week geschat op bijna 109.000 personen (met een ondergrens van 78.000 en een bovengrens van bijna 140.000).

Het virus verder afremmen? Verspreiding voorkomen? Houd je aan de basismaatregelen!

Het blijft belangrijk om je altijd te laten testen bij (lichte) klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ook als je denkt dat het een gewone verkoudheid is. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, zeker als je thuiskomt. Nies en hoest in je elleboog.

Dagcijfers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert wekelijks een overzicht van het aantal besmettingen, het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC intensive care en het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dagcijfers (in sommige media gecorrigeerd voor nagekomen wijzigingen, en in andere media niet) kunnen door nameldingen soms sterk fluctueren en zijn daarom minder geschikt om het verloop van de epidemie te monitoren. Het RIVM publiceert wel elke dag open data die voor iedereen toegankelijk is. Vanaf 3 december worden de open data i.p.v. 14.15 uur dagelijks om 15.15 bijgewerkt. De open data informatie is ook dagelijks te vinden op het coronadashboard.

Bron: RIVM