Treant klaar voor opleiden nieuwe generatie cardiologen

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Treant Zorggroep heeft een opleidingsbevoegdheid gekregen voor de medische vervolgopleiding cardiologie. Dit betekent dat artsen vanaf 2021 een deel van hun opleiding tot cardioloog bij Treant kunnen volgen.

De toekenning van de opleidingsbevoegdheid is goed nieuws voor de opleidingsgroep cardiologie van Treant. Cardioloog en opleider Rutger Anthonio: ‘Dit voelt als een enorme beloning voor de inzet van onze opleidingsgroep. We zijn hier heel blij mee.’ Collega-opleider cardioloog Hong Kie The: ‘Ik ben ontzettend trots. Het is geen kleinigheid om een dergelijke erkenning te krijgen. We willen én moeten goede artsen opleiden, ook voor de regio. Die kans krijgen we nu.’

Jonge artsen positief over opleidingsklimaat

Tijdens de visitatie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is gekeken naar het opleidingsklimaat binnen Treant, de faciliteiten en de betrokkenheid en geschiktheid van de opleidingsgroep. Hier kwam overtuigend naar voren dat Treant als opleidingsinstelling aan de gestelde criteria voldoet. Uit gesprekken met arts-assistenten bij Treant blijkt dat de jonge artsen zeer te spreken zijn over het opleidingsklimaat en de sfeer binnen het ziekenhuis: korte lijnen, adequate begeleiding en volop ruimte voor individuele opleidingswensen.

‘Onderwijs-minded’

Het feit dat Treant vanaf 2021 een bijdrage mag leveren aan de opleiding van een nieuwe generatie cardiologen in samenwerking met Medisch Spectrum Twente uit Enschede en Isala uit Zwolle komt niet uit de lucht vallen. Cardioloog Anthonio: ‘We steken veel energie in de opleiding, coaching en begeleiding van arts-assistenten en co-assistenten. Onze vakgroep is altijd al ‘onderwijs-minded’ geweest. In ons vak volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op. Wij zien het belang van opleiden vanuit ons vakgebied, maar ook zeker het belang voor Treant. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek horen bij een ziekenhuis van dit formaat.’

Meer opleiden

De opleidingserkenning past bij de koers van Treant. Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur van Treant: ‘Dit is fantastisch nieuws. We willen meer gaan opleiden binnen Treant, op alle niveaus. Opleiden is immers de sleutel tot vernieuwen, ontwikkelen en veranderen. En niet in de laatste plaats: door meer op te leiden, creëren we kansen om specialisten en andere zorgprofessionals te binden aan onze regio en onze organisatie.’

Volgende stap

Dit resultaat smaakt naar meer. Cardioloog Anthonio: ‘Onze volgende stap is het verkrijgen van de erkenning voor de opleidingsonderdelen niet-invasieve beeldvorming en hartkatheterisatie. Het niveau van deze vakgebieden binnen Treant is hoog. En met de komst van ons nieuwe hartinterventiecentrum hebben we een prachtige opleidingsfaciliteit.’

Foto door Bianca Verhoef: v.l.n.r. Margriet Rocks (coördinator arts-assistenten), Rutger Anthonio (cardioloog), Hong Kie The (cardioloog), Petra Tijink (coördinator medische vervolgopleidingen)

Ingezonden