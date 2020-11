GRONINGEN – Ben je bezig met het uitpluizen van je stamboom of is geschiedenis je hobby? Dan wil je de (online) workshop ‘Delpher – op zoek naar het verleden’ van Biblionet Groningen op dinsdag 1 december niet missen.

Delpher, de historische databank van Nederland, bevat miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die je allemaal kunt doorzoeken. Gewoon via de computer, vanuit je eigen huis.

Ben je benieuwd naar wat er in de krant van 1909 stond? Wil je meer weten over de geschiedenis van je woonplaats of familie? Doe dan mee met de gratis workshop van Biblionet Groningen op 1 december om 19.30 uur en ontdek wat je allemaal in Delpher kunt vinden en hoe je in deze databank kunt zoeken.

Aanmelden is noodzakelijk, omdat de online workshop via Zoom wordt gegeven. Aanmelden kan via biblionetgroningen.nl/delpher.

Ingezonden