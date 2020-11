Commissievergadering gemeente Westerwolde live te volgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 25 november, 8.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE WOENSDAG

Het wordt een vrij mooie woensdag met vrij veel zon, al is er regelmatig ook midden- en hoge bewolking. Maar de zon heeft dus de overhand, de wind is vanmiddag meest matig uit het zuiden tot zuidwesten, en de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 9 graden.

Vanavond is het ook nog droog maar het raakt bewolkt, vannacht en vooral morgenochtend neemt de kans op wat regen of motregen toe. Morgenmiddag zou eerst ook wat regen kunnen vallen maar geleidelijk klaart het weer op. Maximum morgen rond 8 graden, en een zwakke veranderlijke wind.

Vrijdag is het droog maar dan is er kans op mist en nevel. In het weekend is er een oostenwind en die brengt zon en kouder weer: maximum in het weekend ca. 4 graden, en minimumtemperatuur vanaf zondag rond het vriespunt.