Eerste GroenGas Tankstation in Winschoten

WINSCHOTEN – Sinds half oktober is Winschoten een nieuw tankstation rijker. En niet zo maar een; Het is het allereerste GroenGas Tankstation in de gemeente Oldambt. De officiële opening is in januari. Op dit moment is het tankstation al open voor particulier en zakelijk gebruik.

Naast het zonnepark aan de A.J. Romijnweg 10 in Winschoten is het eerste GroenGas Tankstation van Winschoten en omstreken gebouwd in opdracht van FirstClass Couriers & Transport. Zij maken zelf al jaren gebruik van de alternatieve brandstof GroenGas en wilden ook de regio de mogelijkheid bieden om GroenGas te kunnen tanken. Het snelgroeiende FirstClass Couriers & Transport heeft sinds de oprichting in 2010 de missie om hun footprint zo klein mogelijk te maken. Daarom reden ze vanaf dag één met hun voertuigen op GroenGas. Het gas wordt geleverd door OrangeGas. Dit is ook terug te zien in de uitstraling van het tankstation.

“GroenGas bleek voor ons de beste methode om onze footprint te minimaliseren. Bovendien waren onze chauffeurs meteen heel enthousiast. Ze vinden het prettig om in auto’s met GroenGas te rijden omdat ze veel stiller en veel schoner zijn. In het begin hadden we een vulstation voor intern gebruik, maar door onze snelle groei, verbruikten we vorig jaar al veel meer dan dat de machine kon comprimeren. De plannen voor een nieuw tankstation werden geboren”, aldus René de Vries en Mary van der Lely, eigenaren van FirstClass Couriers & Transport.

“Er komt veel op je pad wanneer je het plan hebt om een tankstation te bouwen. Dat doe je natuurlijk niet elke dag. We hebben maanden speurwerk verricht om te staan waar we nu staan, als oprichter van het eerste GroenGas Tankstation in de regio”, vertelt René. “Momenteel kun je met één auto tanken, maar binnenkort met twee auto’s tegelijk. Ook zijn vanaf begin 2021 snelladers voor elektrische auto’s beschikbaar. Met deze snelladers zijn alle auto’s binnen twintig minuten weer volledig opgeladen. We zijn blij dat we op deze manier iets terug kunnen doen voor de regio”, sluit Mary trots af.

Ingezonden