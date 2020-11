Gemeenten zeggen nee tegen geweld tegen vrouwen

WESTERWOLDE, PEKELA, STADSKANAAL, OLDAMBT – De gemeenten Westerwolde, Pekela, Stadskanaal en Oldambt sluiten zich aan bij de internationale campagne: Orange the World.

Westerwolde, Pekela, Stadskanaal en Oldambt zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen. Zij sluiten zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren vanaf vandaag Het Klooster in Ter Apel, De Burcht in Wedde, de kerk van de Hervormde gemeente in Sellingen, het gemeentehuis in Oude Pekela, Theater Geert Teis en de Rode Loper in Stadskanaal en de drie molens: Edens, Dijkstra en Berg in Winschoten oranje. Daarmee laten de gemeenten zien dat ze de strijd tegen geweld steunen!

Orange the World

Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, startte vandaag en eindigt op 10 december. Waarom oranje? Omdat oranje de kleur is van een zonnige toekomst

Het thema van de campagne is dit jaar ‘Laagdrempelig melden, voor iedere vrouw en iedere vorm van geweld’. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Slechts een klein deel van die gevallen wordt gemeld. Melden helpt! Om zelf hulp te krijgen en om te voorkomen dat het een ander overkomt.

Heb je hulp nodig? Of wil je graag helpen? Kijk voor meer informatie op www.geweldtegenvrouwenmelden.nl.

Kijk voor meer informatie op https://www.orangetheworld.nl/.

Foto’s: Jans Velthuis, Jan en Catharina Glazenburg en Ronny