Herfst, een ingezonden artikel van Aart Jan Langbroek

OLDAMBT, WESTERWOLDE – Hieronder een artikel met als titel “Herfst”, geschreven door Aart Jan Langbroek.

Herfst

Het is eind november. De koude periode begint en de natuur is al aardig in rust gegaan. Van de meeste bomen en struiken zijn de geel of rood gekleurde bladeren gevallen. Dan drogen bomen en struiken niet uit bij vorst. De kleuren ontstaan doordat planten de groene kleurstof afbreken. Belangrijke reststoffen daaruit slaan ze op in de bast van hun stam en takken. In de lente worden die stoffen weer gebruikt voor de opbouw van nieuwe groene bladeren.

Fabriekjes

Het bladgroen bestaat uit fabriekjes die koolzuurgas (CO 2 ) opnemen, zuurstof afgeven en suikers produceren. Suikers zijn energierijk. Ze worden gebruikt als bouwstof en ze zijn nodig om processen als groei en herstel goed te laten verlopen. Wist u dat de bladeren van de rode beuk weliswaar een rode kleur hebben, maar dat ze wel degelijk bladgroen hebben? Zonder dat bladgroen zou de boom niet kunnen bestaan. En hoe zit het dan met rode kool? Precies hetzelfde! Je kunt het zelf bewijzen: kook een paar stukjes blad van de rode kool, doe het sap in een doorzichtig glaasje, en voeg er een mespuntje soda of een druppel ammonia bij. Het blauw-paarse sap wordt geheid groen!

Bodemdieren

De op de grond gevallen bladeren zijn geen afval. Daar heeft de natuur wel voor gezorgd. Er zit nog altijd energie en voedingsstoffen (mineralen) in. Ze worden verteerd door bacteriën en schimmels. Daar leven weer allerlei kleine eencellige dieren en kleine bodemdieren van zoals amoeben, springstaarten, pissebedden, miljoenpoten en larven van vliegen en muggen. En of het niet genoeg is zijn er de rovers als spinnen, hooiwagens, duizendpoten, pseudoschorpioenen, larven van kevers en ook volwassen bodembewonende kevers die wel raad weten met die talrijk aanwezige kleine bodemdiertjes. Ook huisjesslakken die “genieten” van halfverteerde bladeren zijn hun leven niet zeker. Slakkenetende kevers dringen met hun smalle kop met het grootste gemak hun huisje binnen.

Kringloop

Ondertussen verrijken regenwormen de bodem met organische stof door bladeren de bodem in te trekken. Kijk maar eens in uw grasveld of border waar opgekrulde blaadjes rechtovereind staan. Hun graafwerk zorgt voor gaten waardoor de bodem luchtig wordt. Samen met de bacteriën en schimmels die de bladeren verteren, en bodemdieren maken ze humus. Humus is rijk aan mineralen die na de winter weer ter beschikking komen aan de planten die uit hun winterrust komen en weer gaan uitlopen. Dit is de zogenoemde voedselkringloop.

Tafeltje dekje

Vogels en kleine zoogdieren zullen in de winter een bladerdek in de tuin zeer waarderen. Het is voor hen een tafeltje dekje. Door hun driftige gescharrel naar bodemdieren worden blaadjes opzij geworpen, soms zo heftig dat ze zelfs over het tegelpad worden verspreid. Kijk maar eens stiekem van achter het raam wat er allemaal in uw tuin gebeurt. Vooral merels weten een potje van te maken. En ondertussen houdt in alle rust wellicht ergens onder het bladerdek een egel zijn winterslaap.

