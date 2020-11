DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Op 18 november is rond het middaguur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Hauptstraße in Dörpen een zilvergrijze VW Golf aangereden. De wagen raakte hierbij aan de rechterkant beschadigd. De schade wordt op 2.000 euro geschat. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Dörpen te bellen.

Walchum

Gisteravond is bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Walchum een 33 jarige automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer reed om half acht door onbekende oorzaak achterop een voor hem rijdende Daimler met daar achter een aanhanger voor het vervoer van vee. De lege aanhanger kwam daarbij los van het trekkend voertuig en kwam op de linker rijbaan tot stilstand. Een naderende bestuurder van een Caddy zag dit te laat en botste tegen de aanhanger.

De 33 jarige bestuurder van de Golf werd gewond naar een ziekenhuis gebracht. De 74 jarige bestuurder van de Daimler en de 39 jarige bestuurder van de Caddy kwamen met de schrik vrij. De weg is enkele uren in de richting Lathen afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Haren

Vanmorgen is om kwart over elf op de A31, ter hoogte van Haren, een caravan in brand gevlogen. Hoe dit kon gebeuren is onbekend. De 51 jarige bestuurder van het trekkend voertuig wist op tijd zijn auto met caravan op de vluchtstrook te zetten en de caravan los te koppelen. De caravan brandde volledig uit. Er raakte niemand gewond.

Meppen

De politie van Meppen zoekt de eigenaars van twee fietsen. Het betreft een heenfiets van het merk Batavus, model Apache, en een damesfiets van het merk Mars, type Cityline. Vermoedelijk zijn de fietsen van diefstal afkomstig. De eigenaars kunnen contact opnemen met de politie van Meppen.

Gisteren is op de parkeerplaats van een restaurant aan de Nagelshof in Meppen een zwarte VW aangereden. Dit gebeurde tussen 9.00 en 20.15 uur. De veroorzaker is weggereden zonder gegevens achter te laten. getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.