Lezing: Een wereld van onschuld in voetbalfoto’s

GRONINGEN – Schrijver en journalist Herman Sandman laat zijn gedachten de vrije loop in de digitale lezing op woensdag 2 december over opvallende voetbalfoto’s. De foto’s uit de jaren 60 en 70 gemaakt door Persfotobureau D. van der Veen tonen een wereld van onschuld. Via groningerarchieven.nl is de lezing uit de reeks Gronings erfgoed live te volgen.

Sandman deed met behulp van Henk Wierts (projectmedewerker Het beeld van Groningen) een greep in de meer dan 50.000 reportages uit het archief van Persfotobureau D. van der Veen. Aan dit archief wordt gewerkt met het Maak Geschiedenisproject Het beeld van Groningen. Het oog viel onder meer op het beeld van Willem van Hanegem bij de kapper in Leek, vrouwen die met de sigaret in de mond in de hekken hangen en pantyverkoop aan de deuren om de kas van GVAV te spekken. Sandman vertelt wat hij voelt bij de foto’s en put uit herinneringen aan zijn eigen amateurvoetbaltijd en de zondagen dat hij met vader en ooms naar het Oosterparkstadion ging.

Ook is er een vraaggesprek met oud-fotografen van Persfotobureau D. van der Veen: Wolter Kobus en Jelte Homburg. Zij vertellen over hun ervaringen langs de lijn, over hun mooiste foto’s en over de voorbije tijd.

Herman Sandman (1965) is schrijver, journalist en columnist van Dagblad van het Noorden. Hij schreef dertien boeken, waaronder een biografie van Milko Djurovski en de columnbundel De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal.

Gronings erfgoed live

Verschillende Groninger cultuurhistorische organisaties slaan de handen in één om u dit najaar en in de winter achtergronden te geven bij de Groninger geschiedenis.

Elke twee weken kunt u aanschuiven bij een digitale lezing die live wordt uitgezonden. Dit betekent dat u online, zittend achter uw eigen computer of laptop naar de lezing kunt kijken en luisteren. De lezingen vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.

Deze lezingenreeks is een initiatief van: Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Monument & Materiaal Groningen, Stichting Vrienden van de Stad Groningen, Historische Vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven.

Bijschrift bij foto

Opening van een kapsalon in Leek door Willem van Hanegem, 1976.

Persfotobureau D. van der Veen, Groninger Archieven

