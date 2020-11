Nieuwe bestemming voormalig jongerencentrum Veendiep

VRIESCHELOO – Het voormalige jongerencentrum Veendiep en activiteitencentrum de Schure krijgen een nieuwe bestemming.

Na circa 10 jaar leeg te hebben gestaan krijgen de voormalige jeugdsoos Veendiep en activiteitencentrum de Schure een nieuwe bestemming. De panden zijn aangekocht door de familie Kremer uit Vriescheloo. De jonge ondernemer Reinout Kremer gaat de voormalige jeugdsoos omtoveren tot een visrestaurant.

Er moet veel werk verzet worden. Van binnen moet er van alles worden gesloopt en men is bezig het dak te vernieuwen. Het uiterlijk van de voormalige jeugdsoos wordt zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht. Als alles volgens plan verloopt opent het visrestaurant volgend jaar rond de zomer de deuren.

Het wordt een dag-restaurant. Het is niet de bedoeling dat de eetgelegenheid tot in de late uren open is, vertelt Reinout. Langs het water wordt een terras gemaakt en er komt een apart afhaalgedeelte. Ter zijner tijd wordt de Schure verbouwd om groepen te ontvangen.

De familie Kremer had al eerder het oog op de panden laten vallen, maar in het voorjaar van 2018 werden de panden door de gemeente verkocht aan een horecaondernemer uit de regio Appingedam. Er zou een familierestaurant in gevestigd worden. Maar zover is het door omstandigheden niet gekomen.

In de zomer van 2020 bood de eigenaar het pand weer te koop aan. Er was veel belangstelling, maar door snel de knoop door te hakken kwamen de gebouwen in handen van de familie Kremer. De gemeente Westerwolde verleende alle medewerking om de benodigde vergunningen rond te krijgen, zodat nu met de grote verbouwing gestart kan worden.

Foto’s: Jan Glazenburg