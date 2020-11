Nieuwe oogarts kiest bewust voor Treant

STADSKANAAL, EMMEN – Begin november kreeg de vakgroep Oogheelkunde van Treant versterking van Lieu Ngo. De 32-jarige oogarts is goed te spreken over de sfeer en de samenwerking binnen het oogheelkundig team. ‘Ik maak deel uit van een leuk en betrokken team, het onderlinge contact verloopt zeer plezierig.’ Werken bij Treant heeft nóg een voordeel. ‘Het overleg tussen de verschillende specialismen is heel laagdrempelig, we weten elkaar goed te vinden.’

Ngo is geboren in Maleisië en groeide op in Spijkenisse. Na de middelbare school studeerde ze geneeskunde in Rotterdam en vervolgens oogheelkunde in Maastricht. Na het afronden van haar specialisatie koos ze bewust voor Treant. ‘De kleinschaligheid en korte lijntjes spreken me zeer aan.’

Naast haar algemene oogheelkundige taken heeft Ngo twee aandachtsgebieden: staar en glaucoom. Toch is ze nog lang niet uitgeleerd. ‘In mijn vakgebied zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen en daar wil ik graag in mee blijven gaan.’

Maatwerk

De nieuwe oogarts hecht veel waarde aan goede en open communicatie met de patiënt. ‘Na oogheelkundig onderzoek bespreek ik de mogelijke behandelopties met de patiënt. Vervolgens stippelen we samen het behandeltraject uit.’

Omdat geen oog hetzelfde is, vergt iedere patiënt een specifieke benadering. ‘Oogheelkunde is altijd maatwerk’, vat Ngo samen. Deze diversiteit maakt haar vak zeer uitdagend. Bovendien kan ze vaak veel voor haar patiënten betekenen. ‘Na een behandeling gaat er soms letterlijk een wereld voor hen open. Het feit dat ik als oogarts het verschil kan maken, geeft mij veel voldoening.’

Hoogwaardig

De nieuwe oogarts werkt zowel op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal als op locatie Scheper in Emmen. Zij omschrijft de oogheelkundige faciliteiten als hoogwaardig en uitgebreid. ‘De apparatuur en OK-faciliteiten zijn vergelijkbaar met de voorzieningen die ik in Maastricht gewend was. De faciliteiten zijn echt top.’

Ngo krijgt alle ruimte en ondersteuning om wegwijs te raken binnen Treant. ‘Mijn collega’s geven me de tijd om mijn weg te vinden en ik kan altijd aankloppen voor advies. Mijn start bij Treant verloopt heel positief.’

