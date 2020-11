Statenfractie GroenLinks uit zorgen over invoering Omgevingswet

GRONINGEN – De Groningse Statenfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over mogelijke problemen bij de invoering van de Omgevingswet, volgens velen ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet’.

Uit uitgelekte rapporten blijkt dat er nog veel tekortkomingen zijn in het digitale systeem van de wet en dat de kosten van de invoering en uitvoering van de wet ook nog eens hoger uitvallen dan verwacht. GroenLinks vreest schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen en de financiële positie van gemeenten. Daarom stelt de partij schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2022, maar de recente rapporten zijn kritisch over de haalbaarheid van dit streven. Uit een rapport van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is gebleken dat er nog grote problemen zijn met de werkbaarheid en betrouwbaarheid van het digitale systeem van de wet. Er bestaan grote twijfels of het complexe systeem bij de invoering in zijn geheel gereed zal zijn. Daarom wordt aangedrongen op het invoeren van een beperkte basis, om vervolgens via zogeheten ‘uitbouwen’ de rest van de wet te implementeren. Of op die manier natuurwaarden en de kwaliteit van de leefomgeving voldoende gewaarborgd zijn is voor GroenLinks de vraag.

Daarnaast blijkt uit een rapport van accountantskantoor KMPG dat de kosten van de implementatie van de wet vooral bij de gemeenten komen te liggen. Samen zouden alle Nederlandse gemeenten tussen de 1,2 en 1,5 miljard euro kwijt zijn. Ook geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan bang te zijn dat gemeenten nog veel extra kosten zullen hebben van de uitvoering van de wet. Hoewel de verwachting was dat deze budgetneutraal zou kunnen plaatsvinden, zien gemeenten veel kosten voor vergunningverlening, maar geen inkomsten. Voor Groninger gemeenten zou dit, gezien hun momenteel al nijpende financiële situatie, mogelijk desastreuze gevolgen hebben.

Statenlid Bas de Boer is daarom bezorgd: “Wij vrezen dat de natuur, de leefomgeving en de gemeenten nog verder onder druk komen te staan. GroenLinks wil knokken voor wat kwetsbaar is, en daarom vragen we aandacht voor de risico’s die tekortschietende invoering van deze enorme wet met zich meebrengt. Wij hopen dat het college onze zorgen weg kan nemen, of anderzijds actie onderneemt om negatieve gevolgen te voorkomen. Zo willen we dat een mooie en sterke Groninger omgeving gewaarborgd blijft.”

Ingezonden