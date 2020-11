Clubs kunnen zich aanmelden voor de Jantje Beton Collecte

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 26 november, 8.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GRIJS MET WAT REGEN

Het is een nogal grijze en bewolkte dag met weinig wind, en soms kan er nog wat regen of motregen vallen, vooral in het zuiden van Westerwolde en in Drenthe. In het Waddengebied zijn enkele opklaringen maar die komen niet veel dichterbij. Er is een zwakke wind uit west tot zuidwest maar soms is het ook windstil, de maximumtemperatuur is 9 graden.

Vannacht en morgenochtend blijft het bewolkt en nevelig met kans op wat motregen, morgenmiddag zou de zon even door kunnen breken. Morgen is er een zwakke oostenwind, maximum morgen rond 6 graden.

In het weekend wordt het kouder. Zaterdag is het ongeveer 5 graden, zondag en maandag maar 2 of 3 graden, en de minima liggen dan rond -1. Zaterdag zijn er vrij veel wolken met af en toe zon, zondag is het overwegend zonnig.