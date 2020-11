Onderzoek na tonen wapens in televisieprogramma

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 27 november, 8.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DROOG WEEKEND

Het is een bewolkte en een beetje een natte ochtend, want op veel plaatsen valt bij ons nog wat regen of motregen. Ook vanmiddag is er veel bewolking maar het is vrijwel overal droog, later kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 8 graden, de wind is zwak tot matig uit het oosten.

Vanavond en vannacht komen er iets meer opklaringen maar het zal dan nevelig of mistig worden. Minimumtemperatuur rond 3 graden. Morgen is er laaghangende bewolking in de ochtend, en af en toe zon in de middag. Het is droog, maximum morgen rond 7 graden, en een matige oostenwind (windkracht 3).

Zondag belooft meer zon te geven en er is dan ook iets meer wind. ’s Nachts daalt de temperatuur tot -1, overdag wordt het 2 tot 4 graden. Maandag is ook koud met lichte vorst in de nacht, daarna is er een westenwind en wordt het weer wat zachter, met meer bewolking en kans op wat regen.