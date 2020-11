DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteren is tussen 11.40 en 12.20 uur bij de Lambertsbrücke aan de Fullener Straße in Meppen met een vrachtwagen een verkeersbord aangereden. De chauffeur is doorgereden. De schade wordt op 300 euro geschat.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn uit een bedrijfsauto drie kettingzagen gestolen. De auto stond bij een bouwbedrijf aan de Gutshofstraße in Papenburg. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Sustrum

Gisteren is tussen 16.20 en 21.30 uur bij een woning aan de Neulandstraße in Sustrum ingebroken. De woning werd overhoop gehaald. Het is niet bekend wat er is gestolen.

Haren

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij de verkoopruimte van een golfbaan bij een vakantiepark aan de Tiergarten in Haren een poging tot inbraak gedaan. De daders zijn er vandoor gegaan toen zij de deur niet open konden krijgen.

Papenburg

Gistermiddag is een bakkerij aan de Moorstraße in Papenburg overvallen. Om vijf uur wist een man achter de toonbank te komen en bedreigde daar een 39 jarige medewerkster met een pistool. Nadat ze hem het geld uit de kassa had gegeven vluchtte hij op een fiets in de richting van de Kersten Tannen. De dader wordt omschreven als een man van 20-25 jaar, 1.80 m lang met een normaal postuur. Hij was gekleed in een donkere joggingbroek en een donkere trui met capuchon.

Bunde

Gisteren is tussen 16.00 en 21.25 uur bij een woning aan de Wiesenstraße in Bunde ingebroken. De dader kwam binnen door een raam te beschadigen. Uit de woning werd een geldbedrag van vier cijfers gestolen.

Bunde

Gistermiddag viel om 15.25 uur bij een verkeerscontrole aan de Neuschanzer Straße in Bunde een 26 jarige inwoner van Leer door de mand. De man verkeerde onder invloed van verdovende middelen. Na een bloedproef kreeg hij een rijverbod opgelegd en moest hij zijn Audi laten staan.

Weener

Gisteravond heeft de politie om kwart over tien bij een verkeerscontrole op de Beschotenweg in Weener een 19 jarige inwoner van Bunde aangehouden. De man was in het bezit van 15 gram marihuana. De drugs werden in beslag genomen en er werd proces-verbaal opgemaakt.