Mary gaat marathon in Jordanië lopen voor KIKA

Mary Sassen uit Ter Apel gaat een marathon lopen voor KIKA in Jordanië en om deze organisatie te steunen doet ze de onderstaande oproep!

Deze middag deed ze dat ook al bij Geert Smit in het programma “Brunchroom” op radio Westerwolde.



Hallo, lieve mensen, mijn naam is Mary Sassen en ik heb jullie hulp hard nodig!

In deze coronatijd zijn we er nog meer bewust van geworden, hoe belangrijk familie is. Iedereen weet, dat dit niet voor elk gezin even gewoon is.

Ikzelf ben gezegend met een fantastisch gezin en mogelijkheden. Mensen die mij kennen weten, dat ik daar best een strijd voor heb moeten voeren, om te staan waar ik nu sta.

Dit gun ik iedereen, mogelijkheden.

Daarvoor ga ik nog 1x een persoonlijke strijd aan, om een hele marathon te lopen in de woestijn in Jordanië.

Om precies te zijn in en om de stad Petra! ( 4 september 2021)

Dit ga ik doen om geld op te halen voor stichting KIKA.

Er zijn zoveel gezinnen, die op dit moment aan het knokken zijn om ook weer in “mogelijkheden” te kunnen denken.

Dat gun ik iedereen!

Dus via deze weg, vraag ik jullie hulp om mij te sponsoren op deze reis!

Ik ga Kika stollen en Kikaconica boompjes verkopen.

De stollen komen uit een ambachtelijke bakkerij heerlijk gevuld met spijs en kosten 8,50 euro. De Conica”s zijn in winterse stijl en kosten 10 euro per stuk. Ze zijn niet alleen leuk om zelf te hebben, maar ook zeker leuk om weg te geven in deze tijd.

Bestellen kan tot 2 december via telefoon 06 – 44376550, via de mail: sassenmary@gmail.com, of via de Facebookpagina van Mary!

https://www.runforkikamarathon.nl/mary-sassen-kooijman-petra-desert-2021

De conica”s en stollen kunnen dan 9 en 10 december tegen contante betaling worden opgehaald bij “Bloem4jou” Hoofdstraat 71 te Ter Apel.



Ik ga in training en hoop op jullie steun!

Alvast bedankt namens mijzelf en Kika!!