Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 28 november, 08.00 uur. Door John Havinga

BEWOLKTE ZATERDAG – MORGEN WEL ZON

Het wordt een bewolkte zaterdag, want op veel plaatsen is het nevelig met veel lage bewolking. De wind is oostelijk en zwak tot matig, rond een Scandinavisch hogedrukgebied. Er bevindt zich ook in Duitsland veel bewolking en dus ziet het ernaar uit, dat die bewolking vandaag nog de boventoon zal voeren en dat de kans op zon klein blijft. Het wordt maximaal zo’n 6 graden.

Vanavond en vannacht komen wel enkele opklaringen en minimumtemperaturen rond het vriespunt. De wind is daarbij zwak uit het oosten tot noordoosten. Morgen zal helemaal openbreken en dan krijgen we de zon wel te zien. Het belooft een mooie dag te worden, met flinke zonnige perioden. De maximumtemperatuur komt ongeveer 3 à 4 graden.

In de nacht naar maandag -2 of -3 graden en brede opklaringen en kans op een mistbank en wellicht ook lokale gladheid. In de loop van maandag maakt de zon plaats voor bewolking en valt er nu en dan wat lichte regen. Het wordt maandag rond 4 graden. Dinsdag valt er ook nu en dan regen en wordt het 8 graden. Daarna is het zwaar bewolkt, meestal droog en geleidelijk iets kouder met temperaturen rond 4 graden.