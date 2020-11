Odyssey of the Seas uitgedokt

PAPENBURG – Vanmorgen is bij de Meyer Werft de Odyssey of the Seas uitgedokt.

Vanmorgen heeft de Odyssey of the Seas Baudock II van de meyer Werft verlaten. Het schip legde aan bij de haven van de scheepswerf. Daar worden de masten en de schoorsteen op het cruiseschip geplaatst.

De komende weken wordt de binnenkant van het schip verder afgebouwd en ingericht en worden verschillende tests gedaan. Daarna begint de Odyssey of the Seas aan haar eerste reis over de Eems naar zee.

De Odyssey of the Seas is 347,1 lang, 41,4 meter breed en weegt 169.000 ton. Het schip biedt plaats aan 4.284 passagiers. De toekomstige eigenaar is Royal Carribean. Het is het vijfde schip dat Meyer Werft voor deze rederij heeft gebouwd. Eerder werden de cruiseschepen: Quantum of the Seas, Anthem of the Seas, Ovation of the Seas en Spectrum of the Seas gebouwd.

Info en foto’s: Meyer Werft