Derde ronde huiskamerquiz activiteitencommissie v.v. Westerwolde van start

VLAGTWEDDE – Afgelopen zaterdag is ronde drie van de “HUISKAMERQUIZ”, georganiseerd door de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde, van start gegaan.

Van de totaal 37 personen die de antwoorden op vraag 1 inleverden, stuurden 35 deelnemers vorige week de antwoorden van vraag 2 ook in. Op de zaterdagen 5 en 12 december worden de resterende rondes met twaalf vragen binnen een bepaald onderwerp online gezet.



Nu dus de derde ronde van deze quiz. Deelnemers hebben tot en met vrijdag 4 december (24.00 uur) de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). Men hoeft niet iedere week mee te doen; het is ook mogelijk de antwoorden voor bijvoorbeeld alleen deze week in te sturen. Maar om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen zal men toch vijf weken lang mee moeten doen. Vandaag ook het eerste overzicht van de deelnemers en de daarbij behorende tussenstand in de quiz.



Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen ook nu weer proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. Na ronde 3 zullen we een tussenstand publiceren.

De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.

Voordat er aanvraag 3 wordt begonnen, eerst even de antwoorden van vraag 2. Onderstaande dorpen uit de gemeente Westerwolde waren de antwoorden bij de afbeeldingen:

Wedde (gemeentehuis) Ter Apel (nieuwbouw RSG) Blijham (monument bij kerk) Bourtange (Soldatendyck) Jipsinghuizen (o.b.s. Plaggenborg – omdat het postadres van de school Sellingen is, is deze plaatsnaam ook goed gerekend) Veele (Ruiten Aa t.h.v. Veelerweg / Jaskampenweg – Oud-Veele)) Vlagtwedde (minicamping de T-Tuin – Weite)) Vlagtwedde (bankje bij d’Appelhof) Ter Apelkanaal (o.b.s. De Klimop) Oudeschans (Voorstraat 28) Sellingen (Hervormde kerk) Oudeschans (hoek Voorstraat / Achterstraat)

De weekprijs is (na loting) gewonnen door Harmien Bruining.



De derde vraag heeft betrekking op Nederlandse winnaars van Olympische medailles. U ziet twaalf foto’s van personen die ooit één of meerdere medailles (goud, zilver en / of brons) wonnen tijdens de Olympische Spelen. Probeer uit te zoeken wat hun voor- en achternaam is en reken ook uit hoeveel Olympische medailles deze twaalf sporters gezamenlijk wonnen. Dat is antwoord 13 en moet dus ook ingeleverd worden.

Stuur je antwoorden uiterlijk vrijdag 4 december in, ook al heb je misschien niet alle antwoorden gevonden. Zaterdag 5 december komt de vierde vraag online.

Ingezonden door HJ Pleiter