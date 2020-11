Diego Maradona maakte in het Duitse Meppen zijn debuut voor FC Barcelona

MEPPEN – Woensdag overleed Diego Maradonna op 60 jarige leeftijd in zijn thuisland Argentinië. Hij wordt beschouwd als een van de beste voetballers ooit. Op 3 augustus 1982 maakte hij voor FC Barcelona zijn debuut bij SV Meppen. Hieronder een verslag van toen, geschreven door Alexander Drost en ingezonden door Wim Mensen.

‘De komst van Diego Maradona naar Meppen is ontstaan als een donderslag bij heldere hemel.’ Een verhaal over de dag waarop Diego Maradona zijn debuut voor FC Barcelona maakte in het bescheiden Meppen. Het is een dag en een verhaal waarop de club nog altijd op kan teren. Zo groot is die kleine behendige Pluisje in het Emsland.

Het is 3 augustus 1982. Een heerlijke zomerse dag in Meppen. Wim Mensen pakt vandaag de auto naar het Hindenburg Stadion aan de Lathener Straße. Het is drukker dan op andere wedstrijddagen, merkt de fervent bezoeker van deze club. Nadat hij zijn auto tussen de vele fietsers manoeuvreert, vindt hij een parkeerplekje. ‘Op naar het grote moment’, vertelt Mensen, die een glimlach tijdens zijn terugblik maar moeilijk kan onderdrukken. Hij is een van de uitverkorenen om erbij te zijn. Het zindert die avond. En dat doet het nog steeds op de Meppener burelen.

Bier & Bratwurst

Het stadion zit al ruim voor aftrap propvol. Het bier vloeit rijkelijk en de geur van bratwurst is, net als op andere wedstrijddagen, heer en meester. Volgens de overleveringen heeft Maradona zich ook tegoed gedaan aan zo’n sappige worst. Iedereen heeft er zin in. ‘In Duitsland zijn sportevenementen echte volksfeesten’, vertelt Mensen. ‘Er heerst vrijwel altijd een geweldige stemming. Die dag helemaal.’ Hoe je je voorbereidt op het zien van zo’n wereldster? Wel, het merendeel van de Meppenaren komt ook vandaag gewoon op de fiets. ‘Echt veengebied, dus het gaat op z’n janboerenfluitjes.’

Kader: Hoe komt de wedstrijd tot stand?

SV Meppen-manager Gerd van Zoest heeft enkele weken voor de wedstrijd alle geluk van de wereld. De club bestaat dan 70 jaar. Op de bonnefooi is hij naar het kantoor van de DFB in Frankfurt afgereisd. Of ze een interessante tegenstander beschikbaar hebben voor het jubileum. Wat er dan gebeurt, houdt hij niet voor mogelijk. Juist op die ochtend belt van Udo Lattek, de trainer van Barcelona, naar de voetbalbond. Hij vertelt dat hij met de Catalaanse grootmacht op Papendal bivakkeert en dat ze een wedstrijd willen spelen. Meppen wordt het. ‘De komst van Barcelona en Maradona kwam op dat moment als een donderslag bij heldere hemel’, blikt Wim Mensen terug. ‘Van Zoest zat letterlijk op kantoor bij de DFB als het telefoontje van Lattek binnenkomt. Ter plekke hebben ze alles afgehandeld. Mensen: ‘Van Zoest nam echt een risico, want hij was daar alleen. Hij moest het geld bij elkaar sprokkelen.’ Al gauw blijkt dat wel te gaan lukken, want met 18.000 toeschouwers zit het stadion tot de nok toe gevuld. ‘Voor Meppen is het zelfs een hele lucratieve onderneming geworden.’

De boom in

Daar komen de spelers het veld op. Tijd voor de warming-up. In het team van Barcelona spelen grote namen, maar Maradona is de grote blikvanger. Terwijl de Argentijn het veld betreedt laten jonge Meppenaren geen mogelijkheid onbenut om hun held aan het werk te zien. Ze staan gewoon op het veld en Maradona soleert met een bal aan de voet tussen de jongelingen door. Ook enkele dames gaan vol voor hun kans. Een aanraking, een blik. Ze zijn in de zevende hemel. Even verderop zitten toeschouwers letterlijk tegen de zijlijn geplakt. Enkelen wagen het zelfs om in de bomen achter de tribunes te klimmen. Mensen ziet de boomtoppen nog steeds heen en weer zwiepen. ‘En ik zie nog zo de hele familie van Maradona voor mijn neus voorbijtrekken. Hij nam ze allemaal mee op sleeptouw, een man of veertien.’

De Catalanen winnen met 0-5. Maradona laat zien waarom Barcelona voor die tijd grof geld heeft betaald. Met enkele hoogstandjes verwijst hij de toeschouwers naar het puntje van de stoelen. Mensen: ‘Maradona maakte het eerste doelpunt, vanuit een strafschop. In de tweede helft zagen we hem niet meer terug. Maar hij was dé grote ster. En zijn komst een toevalstreffer tot en met. Daar occupeert Meppen nog steeds mee.’

Kader: Ook Groningen doet een poging

In die tijd probeert FC Groningen-voorzitter Renze de Vries om de Catalanen naar Groningen te halen. Komt Maradona naar het Oosterpark? Nee, daar heeft trainer Udo Lattek, die daarvoor in dienst was van Borussia Dortmund, geen trek in. “In Hollland ist Fußball Krieg”, liet hij later optekenen. Daar wil hij niet aan meewerken. Lattek heeft slechte ervaringen met wedstrijden tegen Nederlandse tegenstanders. Mensen: ‘Hij wilde niet het risico lopen dat hij van een boerenclub op z’n sodemieter kreeg. Nee, met Groningen of Nederlandse tegenstanders had Lattek niets te schaften.’

Grote happening

Gerd van Zoest, die de komst van de Blaugrana regelde, geniet van dit soort verhalen, vertelt Mensen. En ook bij de club zelf worden bezoekers herinnerd aan deze historische avond. Een foto prijkt nog altijd op de hall of fame, onder de hoofdtribune. ‘Dat het zo’n nawerking heeft is geweldig. Ik denk dat dit moment hét uithangbord is voor de club. Niemand was erop voorbereid, maar toch gebeurde het. Ja, het is denk ik een van de grootste gebeurtenissen uit de clubhistorie van SV Meppen.’

Door Alexander Drost

Wim Mensen, die ons dit artikel mailde, is de afgelopen dagen met paar sportvrienden in Meppen aan de slag gegaan om te proberen een plein of straat in Meppen naar Maradona te vernoemen. Ze kregen veel bijval. Wordt vervolgd.

Helaas is er geen rechten vrije foto beschikbaar van de voetbalwedstrijd. Wim Mensen stuurde daarom deze foto van 8 februari 2014, waar Diego Maradona een prominente rol op het erepodium van de Dubai Tour (Ronde van Dubai), vertolkte. Op de foto ook Marcel Kittel; hij werd gehuldigd als drievoudig etappewinnaar.