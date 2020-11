Giezelbaargbloazers blazen traditiegetrouw het Advent aan

WESTERWOLDE – Vandaag op de eerste Adventzondag, hebben de Giezelbaargbloazers bij kerspelkerken van Westerwolde traditiegetrouw het advent aangeblazen.

Normaal gesproken doen ze dat bij alle vijf de kerspelkerken, maar deze zondag was er geen dienst in de kerken van Wedde en Vriescheloo. Daarom werd alleen bij de kerken in Sellingen, Vlagtwedde en Onstwedde het Advent aangeblazen. Het is gebruikelijk dat vanaf de eerste Advent dag in de buitenlucht geblazen mag worden.

Advent werd vroeger geblazen op een vast punt in het dorp, meestal bij een centraal gelegen waterput. De Giezelbaargbloazers hebben een aantal jaren geleden besloten dit te doen bij de vijf kerspelkerken van Westerwolde.

Dit jaar is, in verband met de corona pandemie, pas op het laatste moment besloten deze traditie door te laten gaan. Dit in overleg met de betreffende kerkenraden. Onder normale omstandigheden werd in de kerken, voorafgaande aan de dienst, ook het onderstaande gedicht voorgelezen:

Midwinter

Wanneer de dagen korten die zo stil naar de avond zwemen

Als ganzen in een V-vlucht hun trek naar het zuiden nemen

Klinkt over het verstilde veld waarin de winterrogge kiemt

En langs het bos waar fel soms de hagel striemt

Het monotone zwaar geluid van de midwinterhoorn

Om opnieuw te melden dat Christus werd geboren

Van Elbe tot aan de IJssel klinkt het volle geluid, de roep van de midwinterhoorn

Klinkt het Advent verlangen, hoe zullen we U ontvangen?

Het oud gebruik dat zeggen wil, na donker komt het licht. De nevels trekken op met Kerst, het geeft weer vergezicht. Bezinning in midwintertijd onder langgerekte klanken. De midwinterhoorn leert ons voor heel veel goeds te danken.

Ingezonden door Jan Bossen, de Giezelbaargbloazers