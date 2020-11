DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tussen 23 november 16.00 uur en 28 november 15.00 uur is ingebroken bij een woning aan de Ahornstraße in Bunde. De dader kwam binnen door een raam aan de achterkant van de woning te forceren. Vervolgens werden de kamers doorzocht. De eigenaars van de woning zijn nog afwezig. Het is dus nog niet duidelijk wat er is gestolen.

Sustrum

Gistermiddag is brand ontstaan in een sauna bij een woning aan de Risselstraße in Sustrum. De oorzaak was vermoedelijk een technisch defect. De brand werd geblust door de brandweer van Lathen en Sustrum. Er raakte niemand gewond. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Lathen

Vannacht is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Thran in Lathen. De dader werd om twee uur overlopen door een buurman. Toen deze hem aansprak ging de dader er vandoor. Hij had toen al voor 300 euro schade aangericht.

Meppen

Gistermorgen reed om half twaalf op de Papenbusch in Meppen een onbekende automobilist door onbekende oorzaak op de linker rijbaan en botste daar tegen tegen de Dacia van een 60 jarige vrouw. Zij raakte niet gewond. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen.