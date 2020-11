Veelerveen samen op weg naar een energieke toekomst

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 30 november, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOUD EN BEWOLKT

Het is een koude ochtend vandaag, en bij temperaturen rond 0 graden en een zwakke zuidenwind is er kans op gladheid op bruggen en viaducten. Het is ook al bewolkt en er is kans op een drup regen of motregen. Vanmiddag stijgt het naar 3 of 4 graden en dan neemt de kans op wat regen neemt langzaam toe, eind van de middag en vanavond komt er een front met vrij veel regen.

Vannacht is het wisselvallig met enkele opklaringen maar ook buien, bij een temperatuur rond 5 graden. Overdag stijgt het morgen door naar 8 graden en is het wisselend met af en toe zon, maar vooral ’s ochtends nog enkele buien. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het noorden.

Woensdag is veel rustig met mist en opklaringen en minder wind, maximum dan rond 5 graden. Later in de week is er een zuidenwind met soms een bui uit Frankrijk of Belgie, maar ook af en toe zon. Ook dan wordt het overdag een graad of 5, maar ’s nachts daalt het weer tot rond het vriespunt.