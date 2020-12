Chrissy organiseert kniepertjesactie voor de familie Nobbe

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 1 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN BUIEN

We beleven een bewolkte en ook buiige ochtend met regelmatig enkele buien en temperaturen rond 7 graden. Met de wind valt het op zich mee, die is matig uit het noorden, windkracht 3 tot 4. Vanmiddag en vanavond zijn er weliswaar enkele opklaringen, maar veel zon is er vanmiddag niet en er blijft kans op een bui. De wind blijft matig uit noordelijke richtingen, en de temperatuur is ongeveer 8 graden.

Vannacht is het rustig en droog met vrij veel bewolking, en later kans op mistbanken. De minimumtemperatuur is vannacht 3 graden. Morgen komt er af en toe zon een beetje zon bij. Toch blijft de bewolking overheersen, en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op een paar buien. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond 5 graden.

Donderdag is het ook maar een graad of 5, maar dan is het koud met een toenemende wind en regelmatig wat regen of motregen. Vrijdag is het niet veel anders, maar dan is het de meeste tijd droog met maar af en toe een buitje. En ook het weekend is licht wisselvallig en vrij koud met overdag 3 tot 5 graden, en ’s nachts temperatuur rond het vriespunt.