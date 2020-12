Groningen zet klimaatadaptatie wereldwijd op de kaart met een gratis online festival

GRONINGEN – Ruim 70 (inter)nationale sprekers uit meer dan 20 landen delen in Groningen hun ideeën over klimaatadaptatie tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen van 19 t/m 25 januari 2021. Het is een gratis online festival in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021, waar wereldleiders praten over de maatregelen die wereldwijd genomen moeten worden om ons aan te passen aan de klimaatverandering.

Het is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw: het veranderende klimaat. De gevolgen van overstromingen door hevige regenval, hittegolven en droogte hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Hoe we ons kunnen aanpassen aan deze gevolgen staat centraal tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021. Een gratis (online) interactieve festival beleving in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 januari 2021, waar wereldleiders zich online verenigen om te praten over concrete wereldwijde acties rond klimaatadaptatie. Groningen geeft klimaatadaptieve inhoud aan die top door bijdragen van jongeren, Nobelprijswinnaars en IPCC-leden.

Meer dan 70 (inter)nationale sprekers uit meer dan 20 landen over de hele wereld bespreken de huidige en

toekomstige status van klimaatadaptatie. Dit alles gebeurt op het gratis interactieve (online) festival in Groningen.

Het programma van de Klimaatadaptatieweek Groningen zit boordevol leuke, vernieuwende, inspirerende en

verdiepende elementen. Van de laatste wetenschappelijke inzichten van IPCC-leden tot een Science Statement over

de urgentie van klimaatadaptatie door Nobelprijswinnaars. Van inspirerende lezingen van internationale jonge

influencers tot duurzame kunstactiviteiten, films en acties om de omgeving te vergroenen. Belangrijke gasten die

spreken op het evenement in Groningen zijn onder andere Tawakkol Karman (Nobelprijs voor de vrede 2011),

Christopher Pissarides (Nobelprijs voor Economie 2010), Donna Strickland (Nobelprijs voor Natuurkunde 2018) en

voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Het totale programma van dit bijzondere

(inter)nationale (online) interactieve festival is te vinden op de website klimaatadaptatiegroningen.nl.

De hoogtepunten van het programma:

Live-evenement: Insights from the Intergovernmental Panel on Climate Change



Vrijdag 22 januari | 09:30 – 11:00 uur

Op dit evenement leggen hoofdauteurs van IPCC-rapporten verklaringen af over de nieuwste wetenschappelijke

inzichten over de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende regio’s in de wereld. De focus van het

evenement, geleid door televisiepresentator Twan Huys, ligt op oplossingen en in het bijzonder op innovatieve

benaderingen voor een versnelde en opgeschaalde implementatie van deze oplossingen. Dit ten behoeve van

kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld. De oplossingen voor adaptatie en de nieuwste inzichten van IPCC

worden besproken door Shuaib Lwasa (CAO, Oeganda), Debra Roberts (co-voorzitter WGII, Zuid-Afrika), Adelle

Thomas (LA, Bahama’s) en Anand Patwardhan (CAO, India / VS). Innovatieve benaderingen voor beleid,

bedrijfsleven en samenleving voor het opschalen van adaptatieoplossingen worden besproken door Heleen de

Coninck (CAO, TU Eindhoven), Catrinus Jepma (CLA, RUG), Linda Steg (LA, RUG) en Klaus Hubacek (LA, RUG).

Ceremonie met Nobelprijswinnaars over uitdagingen en oplossingen voor aanpassing aan klimaatverandering



Vrijdag 22 januari | 13:00 – 14:00 uur

Een ceremonie met Nobelprijswinnaars in Groningen, bijeengeroepen door bestuursvoorzitter van het Global Center on Adaptation en voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. De volgende

Nobelprijswinnaars zijn (digitaal) aanwezig: Tawakkol Karman, Nobelprijs voor de Vrede 2011, Christopher

Pissarides, Nobelprijs voor de Economie 2010 en Donna Strickland, Nobelprijs voor Natuurkunde 2018. Tijdens de

ceremonie presenteren de Nobel laureaten een Science Statement over de urgentie van klimaatadaptatie als input

voor de Climate Adaptation Summit, namens de wetenschappelijke gemeenschap wereldwijd.

Youth for Climate Adaptation Conference | De stem van jongeren over klimaatadaptatie



Vrijdag 22 januari | 13:00 – 18:00 uur

Tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference komen jongeren van over de hele wereld samen in Groningen.

Gezamenlijk dragen zij bij aan een Global Action Agenda en een Regionale Actie Agenda, die overhandigd worden

aan wereldleiders tijdens de Climate Adaptation Summit. In de gratis interactieve (online) festival omgeving zijn veel

inspirerende workshops, toespraken en activiteiten beschikbaar, waarin wordt ingegaan op hoe we samen aan

klimaatadaptieve oplossingen kunnen werken. De Youth for Climate Adaptation Conference wordt georganiseerd

door jongeren, voor jongeren.

Spreker hoogtepunten: Adenike Oladosu (Nigeria): een klimaatactivist en de initiatiefnemer van de Fridays For

Future-beweging. Elizabeth Wathuti (Kenia): milieu- en klimaatactiviste en oprichter van Green Generation

Initiative. Vositha Wijenayake (Sri Lanka): een mensenrechtenactiviste, directeur van SLYCAN Trust en adviseur van

de UNFCCC nationale aanpassingsplannen en beleidseenheid. Delaney Reynolds (VS): oprichter en CEO van The Sink or Swim Project. Daarnaast zijn er veel verschillende interactieve workshops, onder andere van de voormalige

Commandant der Strijdkrachten en 4-sterren generaal Tom Middendorp, het Resilient Cities Network, EcoShape en

CGIAR. Meer informatie over de Youth for Climate Adaptation Conference via youthforclimateadaptation.org.

Open University on Climate Adaptation



Vrijdag 22 januari | 13:00 – 18:00 uur

De Open University on Climate Adaptation presenteert een programma vol interactieve workshops, Q&A’s met live

sprekers, keynotes en digitale games over klimaatadaptatie. Docenten en hoogleraren uit Groningen delen hun

inzichten en kennis over klimaatadaptatie, met speciale aandacht voor hoe we samen werken aan oplossingen voor

de wereld. Er zijn onder meer toespraken en lezingen van: Linda Steg (NL), hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jem Bendell (VK), hoogleraar Leiderschap & Duurzaamheid aan de Universiteit van

Cumbria en van kunstenaar en onderzoeker Jan van Boeckel (NL). Hij is hoogleraar Kunst & Duurzaamheid aan de

Hanzehogeschool Groningen.

Online en live tentoonstelling Sponsland: een reis naar toekomstige landschappen



Dinsdag 19 januari – zondag 24 januari

De ontwerpmanifestatie Act & Adapt heeft toonaangevende Europese landschapsarchitecten geselecteerd om

klimaatadaptieve oplossingen te ontwerpen voor negen gebieden in Noord-Nederland. Er zijn vier landelijke en vijf

stedelijke locaties onder de loep genomen. De grote vraag die beantwoordt moet worden: hoe kunnen we ons

landschap zo aanpassen dat we ons niet alleen aanpassen aan klimaatverandering, maar ook de veerkracht en

schoonheid van stad en landschap verrijken? De tentoonstelling toont inzichten in de oplossingen en opties die zij

hebben bedacht voor de verschillende gebieden. De resultaten zijn te vinden in een online én live expositie,

genaamd Sponsland. De live expositie vindt plaats op de Grote Markt in Groningen. Maak een reis door een

toekomstig Groningen en bekijk het landschap waarin natuur en cultuur in balans zijn. Groener, rijker en (nog)

aantrekkelijker.

Publieke activiteiten: films, fiets- en wandelroutes, audiowandelingen



Dinsdag 19 januari – zondag 24 januari

Gedurende de hele week zijn er diverse activiteiten. In Forum Groningen draait de gratis Klimaatadaptatie Groningen documentaire, gemaakt door G2K, en worden er diverse films getoond over klimaat. Daarnaast kan men een

kunstroute lopen in het centrum van Groningen. In totaal worden vier ontwerpen – gemaakt door WERC, 212

Fahrenheit, Ditmar van Dam & Minerva-studenten – getoond. Wilbert van de Kamp presenteert de shows ‘Boer voor

discussie’ en ‘Dus Wat Gaan Wij Doen Festival’. Wil je naar buiten? Ontdek onze fietsroutes of maak

audiowandelingen die je van het “Grunneger Woaterkop” -kunstwerk naar het Tschumi Paviljoen brengen.

Over Klimaatadaptatie Groningen

Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen.

Ingezonden