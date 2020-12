DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gedurende de verbouwing van het gemeentehuis in Dörpen is het politiebureau aldaar niet zoals gebruikelijk via de achteringang toegankelijk. Bij de hoofdingang van het gemeentehuis wordt door de politie een informatiebalie in gebruik genomen. Bezoekers dienen voor een bezoek een afspraak te maken (04963)919090). Voor dringende zaken wordt u verwezen naar het politiebureau van Papenburg.

Haren

Zaterdagavond is om zeven uur op de Landegger Straße een geparkeerde Opel Astra aangereden. De wagen stond langs de kant van de weg geparkeerd. Bij de aanrijding raakte het linker spatbord beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Tussen vrijdag en zaterdag is de achtergevel van een bakkerij aan de Marienstraße in Haren met zwarte verf besmeurd. De politie is op zoek naar getuigen van deze vernieling.

Meppen

Gistermorgen zijn om half acht op het fietspad langs de Dorfstraße in Meppen twee e-bike rijders met elkaar in botsing gekomen. Een 57 jarige man raakte daarbij zwaargewond. De andere fietser, een jongen van 16 jaar, liep lichtere verwondingen op.

Vandaag is tussen 11.30 en 11.55 uur op de parkeerplaats bij een tankstation aan de Schwefinger Straße in Meppen een witte Opel Vivaro aangereden. Hierbij raakte de deur aan de bestuurderszijde beschadigd. De veroorzaker is zonder zich bekend te maken weggereden.

Papenburg

Zondagavond zijn rond elf uur bij een zelfbedieningswasstraat aan de Moorstraße in Papenburg vier stofzuigerautomaten opengebroken. Het kleingeld dat in de automaten zat is door de daders meegenomen. De totale schade bedraagt 4.000 euro.

Neubörger

Zaterdagmiddag om kwart over twee wilden agenten van een surveillanceauto op de Surwolder Straße, ter hoogte van het tankstation, een persoon op een crossmotor controleren. De man ging er vandoor, maar kwam ten val. Een agent wist hem bij zijn jas te pakken te krijgen, maar hij rukte zich los en reed in de richting van de Molkereistraße. Hierbij raakte een agent dusdanig gewond, dat hij zijn dienst vroegtijdig moest beëindigen.

Tot dusver is de crosser niet aangehouden. De man was tussen 18-30 jaar en was gekleed in een blauwe regenjas. Hij droeg een witte helm en ook zijn crossmotor was wit van kleur. Het merk en type van de motor is onbekend. Er zat een kentekenplaat van Cloppenburg (CLP) aan de motor bevestigd. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.