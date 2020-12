Oldambt gaat werken met buurtbudgetten

OLDAMBT – De dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms in Oldambt krijgen meer te zeggen over hun eigen omgeving. Vanaf 2021 krijgen ze een zogenaamd buurtbudget. Ze mogen dit geld gebruiken voor ideeën die zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de buurt en een sterkere verbinding tussen de bewoners.

Meer verantwoordelijkheid

“Door te gaan werken met buurtbudgetten willen we de dorpen en wijken meer verantwoordelijkheid en controle geven over hun eigen omgeving. Inwoners weten namelijk zelf vaak het beste wat er in hun buurt of straat moet gebeuren, zodat ze er fijner kunnen wonen en leven”, zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Bestaande regeling wordt aangepast

“In principe werken we al een tijdje met buurtbudgetten”, legt de burgemeester uit. “Dorpsbelangenverenigingen en wijkraden krijgen jaarlijks geld van de gemeente om hun taak als belangenvereniging uit te voeren. Dat geld is ook bedoeld om lokale projecten te ondersteunen. We passen deze regeling vanaf 2021 aan, zodat de dorpen en wijken zelf verantwoordelijk worden voor het verdelen van het beschikbare geld.”

Jaarlijks budget

Alle 19 belangenverenigingen in Oldambt krijgen vanaf 2021 een vast basisbedrag en daar bovenop een bedrag van 35 cent per inwoner. Op die manier hebben de grotere dorpen en wijken meer te besteden. De verenigingen krijgen begin volgend jaar te horen wat hun budget voor 2021 is. Ze mogen daarbij het budget van 2020 eenmalig meenemen. “Normaal gesproken moet het geld dat we als gemeente beschikbaar stellen, in hetzelfde jaar worden uitgegeven”, zegt de burgemeester daarover. “Vanwege corona zijn veel dorps- en wijkactiviteiten in 2020 niet doorgegaan. Daarom mag het budget voor 2020 worden meegenomen naar 2021.”

Meer geld voor ideeën in de dorpen en wijken

Burgemeester Sikkema: “We zijn ook aan het kijken naar andere mogelijkheden om de dorpen en wijken geld te geven voor lokale leefbaarheidsprojecten, bijvoorbeeld via Nationaal Programma Groningen. Ik hoop dat we daar begin volgend jaar meer over kunnen vertellen.”

Ingezonden