Stadskanaal, Pekela, Veendam & Westerwolde kleuren oranje

STADSKANAAL, REGIO – De gemeente Stadskanaal zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt van 25 november t/m 10 december het Theater Geert Teis en de Rode Loper oranje. Ook de sociale mediakanalen van Stadskanaal voeren 16 dagen lang die kleur.

Soroptimisten De Veenkoloniën heeft als club van vakvrouwen voor vrouwen het voortouw genomen om Stadskanaal, Pekela, Veendam en Westerwolde te enthousiasmeren om met deze campagne mee te doen. In de gemeente Veendam wordt het gebouw van Compaen Welzijnswerk en het gemeentehuis verlicht. In Pekela is het gemeentehuis verlicht en in Westerwolde is het oranje licht te zien bij de Burcht in Wedde en het hervormde kerkje te Sellingen.

Soroptemisten De Veenkoloniën maakt deel uit van de eerdergenoemde Unie van Soroptimisten, die zich inzet voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Thema 2020

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie, en zijn vaak al vele geweldsincidenten gebeurd voor dit gebeurt. Gemeente Stadskanaal wil helpen het taboe op melden weg te nemen door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit is extra belangrijk geworden in deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en cybergeweld binnenstromen vanuit de hele wereld.

Ingezonden door: Janneke Kraan, Soroptemist van de Veenkoloniën

