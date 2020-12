Brandweer rukt uit voor brandende vuurton

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 2 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het zal vandaag zo’n typische decemberdag zijn, maar dat is met veel bewolking en een zwakke wind, en temperaturen rond 6 graden in de middag. Maar het is ook droog, vanavond en vannacht is er wel kans op wat lichte regen.

Vannacht en morgen is de kans op regen veel groter en er is morgen ook maar weinig of geen zon. Er komt bovendien een matige zuidenwind op gang, maar het wordt daarmee redelijk koud met een middagtemperatuur van maar 5 graden.

En vrijdag zal ook niet helemaal droog zijn, want dan zijn er een paar buien, maar het is dan minder grijs met af en toe zon, het weekend is daarna weer redelijk kalm met zaterdag bewolking en wat zon, en zondag mogelijk een beetje regen. Ook dan is het ’s middags 4 of 5 graden, maar ’s nachts daalt het in het weekend tot rond het vriespunt.