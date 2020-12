De heer Vader ontvangt Koninklijke onderscheiding

VEENDAM – Vandaag is de heer Cornelis (Cornel) Vader benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Vader als voorzitter Raad van Bestuur Stichting Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg / Jeugdbescherming en Reclassering is deze Koninklijke onderscheiding (digitaal) uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra.

Jarenlange inzet

De heer Vader heeft zich zijn hele werkzame leven bij het Leger des Heils met grote bevlogenheid ingezet voor de samenleving. Vanaf zijn indiensttreding in 1988 is de heer Vader in verschillende aanstellingen betrokken geweest bij alle werkvelden van het Leger des Heils en sinds 2011 als (landelijk) voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij zijn aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur is aan hem de titel van ‘envoy’ (gezondene) toegekend door de Territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland. Met deze titel geeft het Leger des Heils uitdrukking aan het feit dat aan de heer Vader in deze aanstelling een bijzondere opdracht is toevertrouwd. Voorbeelden zijn de inzet van de heer Vader voor de positie van verwarde mensen op straat, de noodopvang van vluchtelingen tijdens de vluchtelingencrisis, de oplossing van het tekort aan goedkope woningen voor de uitstroom van dak/thuisloze mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de positie van slachtoffers mensenhandel.

Talenten

Vanuit een diep geloof in talenten van ieder mens, heeft de heer Vader zich enorm ingezet voor het creëren van mogelijkheden voor mensen in de marge van de samenleving, om via werk, sport, kunst- en theater weer mee te kunnen doen en hen een podium te geven. Burgemeester Sipke Swierstra: “Zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving zitten, zo blijkt uit de brieven die ik heb gelezen, verweven in zijn persoon. Vanuit zijn jarenlange inzet, verworven kennis en ervaring met kwetsbare doelgroepen in de samenleving, heeft hij deze verdiensten ten volle waar kunnen maken. Door alle activiteiten en bijzondere inspanningen heeft hij mensen aan de onderkant een stem gegeven en een aantoonbare bijdrage geleverd aan verbetering van hun maatschappelijke positie. Cornel Vader is een verbinder, zeer direct in zijn benaderingswijze en in het bezit van een groot empathisch vermogen.”

