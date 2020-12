Meditatief lopen rondom de Magnuskerk in Bellingwolde op de Adventszondagen

BELLINGWOLDE – Op 6 december lopen we onze 2e zondag rondom de Magnuskerk in Bellingwolde. Op deze manier geven we, al lopend, uitdrukking aan het oude ritueel van de vier zondagen, voorafgaand aan het Kerstfeest, om ons op het naderende Kerstfeest voor te bereiden.

We lopen daarom in een moment van inkeer en bezinning gedurende een half uur volgens het patroon van een lemniscaat (de lijn van een lemn iscaat is voor te stellen als een liggende 8 op de grond).

In ons geval staat de Kerk in het midden van de acht, van waar we vanaf de ingang rechtdoor het middenpad van de kerk lopen naar de uitgang en vandaar een lus lopen naar links, terugkeren bij de ingang van de kerk, weer door de kerk lopen en vervolgens bij de uitgang een lus lopen naar rechts.

Beide lussen zijn bijna even lang. We lopen deze lussen drie keer, gedurende het half uur.

Door de herhaling van deze “vertraagde” looproute geven we onszelf de gelegenheid om te verstillen en zo Advent als voorbereiding in ons op te nemen.

In verband met het afstand houden van elkaar vanwege corona, zal er een korte uitleg voor afgaande aan de route worden gegeven, zullen de rode stokken op 1 1/2 meter, in een halve cirkel opgesteld worden. Als u een lichtje hebt opgehaald bij de tafel in de fietsenstalling, kunt u een plaats vinden bij een van de rode stokken. Na korte uitleg zal de route om 16.00 u beginnen.

We hopen op? of laten ons verrassen door het weer, wat “goed” is voor dat moment. We lopen immers alleen maar, al het -moeten- kunnen we even loslaten. We gaan in de vroege schemer, eigen aan het winterseizoen, er is het gaan, stap voor stap, het binnen gaan in het oude Godshuis, al zo veel eeuwenlang hier ter plaatse.

Het prachtig herstelde orgel straalt in haar gouden pracht. De verlichting weerkaatst het vernieuwde verguldwerk in de schemer van de kerk. Het wordt bespeeld door de organist, de klanken strooien zich uit over ons hoofd, terwijl we alleen maar rustig lopen. En wie moe of koud is geworden neemt even pauze op een plaatsje in de kerk. De rij lopers komt immers ook weer langs om weer in te voegen.

We lopen deze tocht in vrijheid, met elkaar, als een gezamenlijke voorbereiding op het Lichtfeest van Kerstmis, de geboorte van Jesus in onze moderne dagen, vol onzekerheid.

Licht en liefdevolle intenties dragen dit half uur.

WELKOM voor ieder die wil meedoen.

Wanneer: 6 december en 13 december. (Helaas vervalt de laatste zondag i.v.m. eerder geplande reservering van de kerk.)

Hoe laat: 15.45 uur voorbereiding; 16.00 uur beginnen met lopen

Afsluiting: 16.30 uur terugbrengen van het lichtje bij de tafels en iets lekkers bij het afscheid.

Advies: Draag een mondmasker, Houdt 1.50 mtr. afstand, Bij klachten blijf thuis.

Ingezonden door Astrid Lüürssen