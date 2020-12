Huurderskoepel Acantus zoekt huurders die eenzame huurders een hart onder de riem willen steken

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 3 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET REGEN

Een grote depressie boven Engeland geeft ook bij ons veel bewolking en af en toe wat regen. Dat is vanochtend en een groot stuk van de middag meestal wat lichte regen of motregen, maar vanavond kan het vaker en iets intensiever gaan regenen. We hebben vanochtend een matige zuidenwind met windkracht 3, vanmiddag en vanavond is de wind matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten: dat is windkracht 4 tot 5. De temperatuur schommelt vandaag rond 5 graden dus het is ook vrij koud.

Morgen is dat beter want dan wordt het ongeveer 7 graden. En er is af en toe zon met een paar lokale buien. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten tot zuiden.

In het weekend is het opnieuw kouder met 4 of 5 graden en minima rond het vriespunt. Zaterdag is het droog met zon, zondag is er meer bewolking met later kans op regen. Ook begin volgende week is het aan de frisse kant en licht wisselvallig, maar er zijn voorlopig nog geen sneeuwbuien te verwachten.