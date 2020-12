Kerstboom voor Grote Markt gekapt in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanmorgen is aan de Sportweg in Bellingwolde de kerstboom die op de Grote Markt in Groningen komt te staan gekapt.

In opdracht van Groningen City Club (GCC) zorgt Louis van der Tuin ieder jaar voor een kerstboom op de Grote Markt. Deze moet groot zijn en mooi vol in de takken zitten. Medio oktober vond hij, na een oproep via RTV Noord, zijn droom-boom aan de Sportweg in Bellingwolde. Hij had de keuze uit twintig bomen, maar deze in Bellingwolde was het meest geschikt. Dit heeft niet alleen met het uiterlijk van de boom te maken, maar ook met het feit hoe “gemakkelijk” de boom te verplaatsen was.

Vanmorgen werd de ongeveer 25 jaar oude boom gekapt en met een telescoopkraan op een dieplader van de firma Wagenborg gelegd. Het kappen en het vervoer is voor de rekening van Groninger City Club; de eigenaar van de boom, de familie Willemsen uit Bellingwolde, moest een kapvergunning aanvragen.

Maandag wordt de 18 meter hoge boom in een drie meter diepe put voor het Grand Theater en de Drie Gezusters op de Grote Markt geplaatst. Louis van der Tuin van HL Promotions gaat de boom versieren met kerstballen en duizenden lampjes. Deze worden 10 december ontstoken. De boom wordt vlak voor Oud en Nieuw weer verwijderd.

Foto’s: Jan Glazenburg

Klik HIER voor meer foto’s.