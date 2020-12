Komt Westerwolde straks op een van de Arriva WINK-treinstellen te staan?

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Arriva heeft een prijsvraag uitgeschreven waarbij de naam voor nieuwe WINK treinstellen kan worden gekozen. Een van de te kiezen namen is Westerwolde.

In het voorjaar van 2021 kom je de nieuwe Arriva WINK-treinen op de trajecten in het Noorden tegen. WINK is een afkorting voor “Wandelbarer Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug”, vrij vertaald naar het Nederlands betekent dat flexibele innovatieve korte afstandstrein. Ze zijn gebouwd door de Zwitserse treinenbouwer Stadler Rail.

Arriva heeft 18 exemplaren van dit type besteld, met de optie van nog zes stellen. De treinen rijden op synthetische diesel, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Met HVO heb je zo’n 80 – 90% minder Co2-uitstoot, gerekend van de hele keten van energiebron tot trein. Ook wel Well to Wheel genoemd. In het uitlaatsysteem wordt Ad Blue ingespoten. Dit mengsel van ureum en gedemineraliseerd water zorgt ervoor dat de stikstofoxiden in de uitlaatgassen omgezet worden in onschadelijke stoffen.

Daarnaast zijn de treinen voorbereid om in de toekomst elektrisch te kunnen rijden op een (deels) geëlektrificeerd spoor. Ze zijn voorzien van accu’s die heel snel energie opslaan en afgeven. De energie die vrijkomt tijdens het remmen, wordt opgeslagen in grote batterijen en vervolgens gebruikt om de systemen in de trein te laten draaien op stations, zonder dat de trein daarvoor stationair hoeft te draaien. Dit scheelt weer uitstoot en geluidsoverlast voor de omgeving.

Stemmen

Alle 18 nieuwe treinen krijgen de naam van een favoriete Friese- of Groningse bestemming. Een jury heeft uit ruim 3.000 inzendingen 41 bestemmingen geselecteerd waarop gestemd mag worden. En Westerwolde is daar één van.

Je kunt jouw stem ook laten horen en wie weet staat binnenkort jouw favoriete bestemming op één van de nieuwe WINK-treinen!

Stemmen kan HIER. Je kunt tot en met 6 december je stem uitbrengen. Begin 2021 worden de namen bekend gemaakt.

Bron: Arriva

Goedemiddag! Vandaag een late rangeerdienst. De eerste klus is een stel ophalen bij #Stadler. Bij Stadler staat ook één van de eerste #WINK treinstellen. Deze staat hier voor de opleiding voor het werkplaats personeel. #arriva #machinist #trein #treinleven pic.twitter.com/GLfcWlyy57 — Remon (@88remon) October 9, 2020

Maak kans op mooie prijzen!

Door te stemmen op jouw favoriete bestemming maak je kans op één van de mooie prijzen. Wat dacht je van een diner voor twee rondom jouw favoriete bestemming? Of één van de vele andere prijzen zoals een ticket voor de spectaculaire onthulling van de namen, een weekend gratis treinreizen of een hotelovernachting voor twee in Friesland of Groningen. Bekijk hier de actievoorwaarden.