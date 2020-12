DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Vanmorgen zijn om kwart over acht bij een ongeval op de Oldenburger Straße in Aschendorf drie personen gewond geraakt. het ongeluk gebeurde toen een 21 jarige bestuurster van een VW bij het linksaf slaan naar de Gutshofstraße een tegemoetkomende Mercedes over het hoofd zag. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de bestuurster van de VW, de 38 jarige bestuurder van de Mercedes en zijn 28 jarige passagier gewond. De veroorzaakte schade wordt op 15.000 euro geschat.

Papenburg

Vannacht is om 01.20 uur op het Mittelkanal Rechts in Papenburg een 39 jarige bestuurder van een Audi tegen een boom gereden. Hij raakte daarbij lichtgewond. Onderzoek wees uit dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij had 1.42 promille alcohol in zijn bloed. De boom legde bij de aanrijding het loodje en blokkeerde het fietspad. De schade wordt op 5.400 euro geschat.

Bunde

Vannacht heeft de politie op de Neuschanzer Straße om 03.20 uur een 47 jarige Poolse bestuurder van een Daimler met kentekenplaten uit Leer gecontroleerd. De in Nederland wonende Pool bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest wees uit dat hij 1.82 promille alcohol in zijn bloed had. Ook bleek hij een rijverbod in Duitsland te hebben. Dit vanwege een soortgelijke overtreding in september dit jaar. Zijn rijbewijs was daarbij voor Duitsland ongeldig verklaard. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.