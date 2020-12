On-line loterij voor zieke Kimberley uit Emmen

EMMEN – Voor de zieke Kimberley Beijersbergen wordt een on-line loterij opgestart.

In Emmen woont Kimberley Beijersbergen. Deze dertigjarige moeder van een zoontje lijdt aan de progressieve nekwervelaandoening Cranio Cervicale Instabiliteit (CCI). Haar nek is zo instabiel en haar hoofd te zwaar, waardoor haar schedel over haar ruggengraat zakt. Uiteindelijk zal haar hersenstam in de verdrukking komen en als ze niet snel geopereerd wordt zal ze overlijden.

Ze heeft heel veel neurologische klachten, kan niet op woorden komen, zinnen niet fatsoenlijk uitspreken, heeft een lager bewustzijn, spasmen aanvallen, heftige aangezichtspijn, continu verslikken en nog veel meer. Ze ligt 24 uur per dag op een bed in de woonkamer, waar het altijd donker is en temperatuur goed is. Ze kan licht en geluid nauwelijks verdragen en draagt vaak een koptelefoon en zonnebril.

Door een operatie kan Kimberley haar leven terug krijgen. Deze operatie kost rond de 100.000 euro en kan in Barcelona door een gespecialiseerde neurochirurg worden uitgevoerd. Maar de operatie wordt niet door de Nederlandse zorgverzekeraar vergoed.

Om het benodigde bedrag bijelkaar te krijgen is de Stichting Help Kimberley opgericht en een crowdfundingactie gestart. Meer daarover vindt u HIER.

Inmiddels heeft de stichting diverse giften gekregen om voor Kimberly een on-line loterij te organiseren en zo geld voor de operatie in te zamelen. De trekking is op 19 december. De verloting vindt op Facebook plaats, zodat iedereen het kan meemaken. De prijzen worden naar de winnaars gestuurd.

Loten zijn er vanaf 2 euro en ze kunnen gekocht worden via stichtinghelpkimberley@gmail.com en via de Facebookpagina.

