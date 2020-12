Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 4 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WAT ZON

Het begint vandaag nog met veel bewolking en plaatselijk wat regen, maar vanmiddag en vanavond is het op een enkele bui na droog. En dan komen er meer opklaringen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is windkracht 3 tot 5, de temperatuur beweegt zich rond 7 graden.

In het komende weekend is het veel rustiger met een zwakke wind en daardoor is er in de nacht en ochtend kans op mist, zowel komende nacht als zondagnacht. De minimumtemperaturen lopen uiteen van -1 tot +2, overdag wordt het ongeveer 5 graden. Er zijn vooral morgen zonnige perioden, zondag kan er hardnekkige bewolking zijn. Mogelijk valt er dan ook wat regen bij ons.

Maandag is het meestal bewolkt met kans op wat regen, daarna is het wisslend met zon en bewolking, en kans op mist. Middagtemperatuur maandag rond 6 graden, daarna rond 4 graden.