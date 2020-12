Deel drie van ’Veerkracht in Coronatijd’ nu te zien

WESTERWOLDE – Hoe houden de supporters van Cittaslow het vol tijdens de coronacrisis? Dat ziet u in deel 3 van ’Veerkracht in Coronatijd’.

’Veerkracht in Coronatijd’ is een documentaire reeks van 4 delen over Cittaslowsupporters in Coronatijd. Jaco Troost en Agnes Spruit, zelf ook supporters, zijn de documentairemakers. Neem er even een Kovvie mit kouk bie, want de supporters laten ook mooie plekjes in Westerwolde zien en hebben een goed verhaal.

Westerwolde is een Cittaslowgemeente.

Kwaliteit van leven is een belangrijke kernwaarde. We zijn het met elkaar wel eens dat Westerwolde prachtig is. Wat koesteren we nog meer? Wat vinden de Cittaslowsupporters van Westerwolde. Ze vertellen hoe zij de coronacrisis ervaren.

Cittaslow supporters zijn ondernemers, instellingen of verenigingen in onze gemeente. We maken in de documentaires ook kort kennis met hun activiteiten. Alle afleveringen zijn ook te zien op www.cittaslowwesterwolde.nl

In aflevering 3 kunnen we wederom genieten van de prachtige beelden van Westerwolde. Dit keer slingeren we langs de Ruiten Aa en het Ruiten Aa Kanaal langs de essen en esgehuchten, Laude en Ter borg, en de aangrenzende natuurgebieden.

Nu de weerstand van ons lichaam tegen ziektes belangrijker lijkt dan ooit, bekijkt Rineke Dijkinga de coronacrisis vanuit haar rol als voedingsdeskundige en gaat in op de invloed van onze leefomgeving en onze voeding op de gezondheid.

Edith van der Horst en Marcel van Vliet van de Cum Laude Hoeve en beiden docent-biologie, vliegen de coronacrisis aan vanuit hun visie op natuur en milieu en ontwikkelingen in de samenleving.

Deze aflevering, met veel interessante invalshoeken, geeft zeker stof tot nadenken.

Kijk voor de afleveringen 1, 2 en 3 op de website van Cittaslow

Op het beeldmateriaal van deze documentaire rusten de auteursrechten bij De Blauwe Toverlantaarn filmproducties. Voor het gebruik en verspreiding is uitdrukkelijk toestemming van De Blauwe Toverlantaarn vereist.

