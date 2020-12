Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 5 december, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ KOUD WEEKEND

De regen van vanochtend trekt vanmiddag weg. Later komen er opklaringen, maar daardoor kan er vanavond ook mist ontstaan. De maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 5 graden, vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Het is vannacht ook nevelig of mistig, morgen is het bewolkt omdat een front uit Midden-Duitsland dichterbij komt. Het gaat in de middag af en toe regenen, morgenavond lijkt het langdurig te gaan regenen. Maximum morgen rond 5 graden en een zwakke noordenwind.

Maandagnacht is het ook regenachtig en maandag overdag zijn er nog enkele buien. Daarna zijn dinsdag en woensdag rustige en droge dagen met af en toe zon, daarna is er kans op wat regen. De middagtemperaturen blijven volgende week ongeveer 5 graden, minimumtemperaturen 0 tot 2 graden.