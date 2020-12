Fietser raakt gewond bij botsing met auto in Veendam

VEENDAM – Een fietser is vrijdagmiddag omstreeks 16.45 uur aangereden door een automobilist op de Parallelweg in Veendam.

Door nog onbekende oorzaak kwam vrijdagmiddag op de Parallelweg in Veendam een fietser in botsing met een personenauto. Doordat de 112 melding in eerste instantie bij de meldkamer doorkwam als beknelling werden meerdere politie eenheden naar de plaats van ongeval gestuurd.

Volgens getuigen werd de man door omstanders onder de auto vandaan gehaald. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer behandeld aan zijn opgelopen verwondingen. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak van het ongeval. Hierin werden getuigenverklaringen opgenomen en werd van de automobilist enkele testen afgenomen. Voor zover bekend zijn er geen strafbare feiten gepleegd.

Info en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie