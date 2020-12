Inbrekers op heterdaad betrapt bij de OP=OP in Emmen

EMMEN – In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Emmen twee inbrekers op heterdaad betrapt.

De twee mannen, 41 en 45 jaar uit Emmen, waren binnen bij de OP=OP in het winkelcentrum Bargeres toen een getuige ze aan het werk zag. Toevallig reden agenten daar op dat moment een surveillance rondje. Na de tip van de getuige zijn ze ter plaatse gegaan en konden beide mannen worden aangehouden.

Barger-Compascuum

Donderdag is er een poging tot inbraak geweest bij een vrijstaande woning aan het Galop in Barger-Compascuum. Dit gebeurde tussen 16:00 uur en 20:00 uur. Het is de daders waarschijnlijk niet gelukt binnen te komen. De bewoner mist geen goederen. Heeft u toch iets opvallends gezien of gehoord, laat het de politie weten via 0900-8844.

Bron: Politie Emmen