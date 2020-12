Onderzoek naar efficiëntere biogasinstallaties in nieuw INTERREG-project ‘H2 Chance’

BAD NIEUWESCHANS – De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland heeft onlangs het project ‘H2 Chance’ goedgekeurd. Binnen dit project wordt grensoverschrijdend onderzoek gedaan naar het verbeteren van biogasinstallaties met behulp van waterstof.

Het doen van onderzoek naar efficiëntere biogasinstallaties is nodig om de impact van biogasinstallaties op het klimaat te kunnen verminderen. Efficiëntere biogasinstallaties leiden bovendien tot een reductie van het grondstofverbruik. Dat is gewenst, aangezien de concurrentie voor het verkrijgen van grondstoffen flink is toegenomen.

Concreet zal onderzocht worden op welke manier het gebruik van waterstof (H2) het vergistingsproces van de biogasproductie efficiënter kan maken. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat het geproduceerde gas een hogere kwaliteit heeft (meer CH4; minder CO2) en de benodigde hoeveelheid biomassa lager is. De benodigde waterstof wordt geproduceerd in twee testinstallaties, waarvan een in Duitsland en een in Nederland staat.

Bij het project zijn met Byosis Group BV uit Tynaarlo, Dankers Bio Energy BV uit Borgercompagnie en de provincie Fryslân drie Nederlandse partners betrokken. Aan Duitse zijde doen het 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. uit Werlte, B.E.S.GmbH & Co.KG uit Bad Bentheim en dnl-contact GmbH & Co KG (met een vestiging in het Nederlandse Geesbrug) mee. Het gezamenlijke investeringsvolume van het project H2 Chance bedraagt ruim 225.000 euro.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en van de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.

Ingezonden