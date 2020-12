Politie houdt twee katalysator-dieven aan

GRONINGEN – In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie twee mannen aangehouden. Zij worden er van verdacht diefstal van een katalysator te hebben gepleegd.

Door een buurtbewoner van de wijk Paddepoel werd 112 gebeld nadat deze een zagend geluid hoorde en een man onder een auto zag liggen. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek de verdachte gevlogen. Na een zoektocht, met behulp van een goed signalement en een politiehond, hebben de agenten een man van 21 jaar en een man van 37 jaar aangehouden. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn bij de diefstal van een katalysator.

De 70-jarige eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan. De verdachten zijn ingesloten en worden verhoord.

Afgelopen dagen kreeg de politie vanuit Groningen-Zuid enkele meldingen van diefstal van katalysatoren. Echter in heel [Noord-]Nederland komen deze diefstallen voor. De daders zetten de auto op de krik en sleutelen in korte tijd de katalysator los, om deze mee te nemen. Binnen enkele minuten zijn ze weer vertrokken. Het gaat ze bij deze diefstal om de edelmetalen in de katalysator. Voornamelijk de katalysator van de Toyota Prius is populair bij de dieven. Hier zitten hogere concentraties palladium in en ze zijn minder vervuild, waardoor de opbrengst hoger is.

Op internet zijn tips te vinden om de diefstal onmogelijk/moeilijker te maken. Of vraag hiernaar bij uw garage. Ziet u iemand die zich verdacht ophoudt bij een Toyota Prius? Ziet u iemand die lijkt te sleutelen aan een Toyota Prius in de nachtelijke uren? Twijfel dan niet en bel direct 112!

Bron: Politie Groningen