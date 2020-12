Verwarde man in Sellingen dreigt zich in brand te steken op vliering

SELLINGEN – Een verwarde man dreigde zich zaterdagavond in brand te steken op de vliering van zijn woning aan de Korteweg in Sellingen.



Zaterdagavond werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor een verwarde man die dreigde zich in brand te steken op de vliering van zijn woning.

De brandweer van Vlagtwedde, Ter Apel en de hoogwerker van Stadskanaal, de traumaheli en een ambulance waren aanwezig terwijl er werd geprobeerd de man te bewegen naar beneden te komen.

Toen dat niet lukte is de hulp ingeroepen van een speciale ondersteuningsgroep van de politie, deze mensen gingen naar binnen om de man van de vliering te halen. De politie meldt om 20.00 uur dat de man uit de woning is en door de aanwezige ambulancemedewerkers wordt gecontroleerd en daarna wordt overgedragen aan het zorgkader.