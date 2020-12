Wubbe Kuper te gast bie Janny in Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen was Wubbe Kuper te gast bie Diverdoatsie.

Noa het speulen en zingen van het Grunnings volkslaid, en de aankondiging van ’t programma, het Luuk Houwing het wel en wee van Heubeltjeburen even weer op toavel legt. De natuur en alles wat zich der rondom ofspeult, hebben wie weer mit kinnen beleven.

Vandoage 5 december, op de verjoardag van Sunterkloas, hebben wie toch mor even de telefoon pakt en hebben wie de goud Hailigman feliciteert en kon hai ons ook even vertellen hou het in dizze tied mit hom ging. Natuurlijk was het aans as aans, mor ook Sunt en de Pieten hebben zich aanpaast.

Vandoage hebben wie Wubbe Kuper ook even aan ’t woord loaten over de Giezelbaargbloazers. Ook zai hebben heur programma aanpaast. In 2021 ook gain wandeling, noa Dreikeuningen. Dat is nait te organiseren, het is nog wel besproken, mor toch is het verstandiger het nait te doun. Alle activiteiten van de groep stoan op een loag pitje.

Gert Wubs dee het geluud dizze morgen en het ook de muziek oetkozen.

Soamenstelling en presentoatie: Janny de Vries.

12 december is er weer een neie oflevering van Diverdoatie mit Pieter Huttinga om 09.00u. bie Radio Westerwolde

Janny de Vries